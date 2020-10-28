شاهد بالفيديو.. محمد علي الحوثي يتحدث عن ‘‘حسن زيد’’ وأمريكا والسعودية رصدوا مبلغ مالي من أجل قتله في هذا التوقيت ولهذا السبب!!

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشر القيادي محمد علي الحوثي في تغريدة له ع تويتر كلمته اثنا تشييع جثمان الشهيد حسن زيد نص التغريدة جديد أخبار دوت الخليج: رحم الله الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية الذي رفض الانضمام للعدوان وتبنى موقف خالد في الوقوف مع الوطن مما جعل العدوان يعلن مكافئة لمن يقتله اننا هنا نحمل أمريكا مسؤلية قتله كما نحمل تحالف العدوان ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي وإعلان ذلك يؤكد إصرارهم على الجريمة وانهم من نفذها.

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