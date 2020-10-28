نشكركم على قرائتكم خبر تعليق مفاجئ من الحكومة الشرعية حول إغتيال "حسن زيد".. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اعتبر وزير حقوق ا لانسان في الحكومة الشرعية محمد عسكر أن اغتيال الوزير في الحكومة الانقلابية أمر مدان . وقال عسكر في تغريدة على توتير ورصدها يمن فويس : إغتيال القيادي في حكومة الانقلابيين حسن زيد وابنته في صنعاء، أمر مدان ويجب رفض منهج الاغتيالات السياسية بـ اليمن وادانته،وادانة أي قتل خارج نطاق القانون، واي متهم لابد من تقديمه لقاضيه الطبيعي ايا تكن جريمته، هذا هو منهج الدولة الذي نواجه به سلوك الاغتيالات في منهج المليشيات!! جديد أخبار دوت الخليج:

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