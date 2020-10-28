توكل كرمان تدين إغتيال حسن زيد وتكتب : لروحك الرحمة والسلام

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عدن - نيرة ابو خليفة - علقت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام على اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها حسن زيد اليوم. وعزت كرمان عبر حسابها بتويتر ابنة حسن زيد سكينة وكل أفراد عائلته كما تمنت الشفاء لابنته المصابة سلمى. جديد أخبار دوت الخليج: ودعت بالرحمة لحسن زيد مدينة عملية الاغتيال مع الثبات على موقفها الرافض للانقلاب حسب تعبيرها.

وكتبت كرمان في حسابها ” عظيم التعازي والمواساة للأخت سكينه حسن زيد وكل أفراد عائلته، والشفاء لإبنته سلمى التي أصيبت في جريمة الاغتيال، لروحه الرحمة والسلام وأدين عملية الإغتيال .

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