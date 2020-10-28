نشكركم على قرائتكم خبر “الخطوط السعودية” تكشف موقفها من دعوى قضائية ضدها من شركة في دبي تطالبها بـ460 مليون دولار على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت “الخطوط الجوية السعودية”، يوم الثلاثاء، أنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الادعاءات غير الدقيقة الصادرة في دعوى قضائية ضدها من شركة خدمات مالية مقرها دبي.

وأوضحت “الخطوط السعودية”، أن “إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد”، مشيرةً إلى أنها تجري حاليًا مناقشات مع المؤجر لحل الخلافات التعاقدية وأن المنطق السليم سيسود في النهاية.

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وبحسب “رويترز”؛ فإن “الخطوط السعودية” تواجه دعوى في المحكمة العليا في لندن رفعتها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص.

وذكرت الوكالة، أن الجهة المدعية وهي شركة “ألف” لتأجير الطائرات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجارية غير مسددة.

كانت شركة “إيرباص” قد أعلنت عن صفقة شركة “ألف” و”الخطوط السعودية” أثناء معرض باريس الجوي في 2015 وسط كأكبر صفقة جوية تبرم عن طريق التمويل الإسلامي.