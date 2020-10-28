نشكركم على قرائتكم خبر مفتي عمان يثير ضجة علي مواقع التواصل بتصريحاته عن فرنسا والإساءة للرسول على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - غرد مفتي سلطنة عمان ، أحمد الخليلي علي صفحته الرسمية علي تويتر ، مشيدا بحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد الإساءة الأخيرة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم .

وقال مفتي عمان في تدوينته :” أحيي همة الذين غاروا على حرمات نبيهم عليه الصلاة والسلام. ودعوا المسلمين إلى مقاطعة جميع الصادرات من قبل الذين تعدّوا على شخصيته العظيمة عليه صلوات الله وسلامه. ولم يبالوا بمشاعر هذه الأمة تجاه هذه الشخصية التي أكرم الله بها الوجود. فكانت أكرم من في الأرض ومن في السماء من خلق الله”.

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كما و أضاف في تدوينته:” إني أرى أن تتفق الأمة جميعا على ضرورة سحب رؤوس أموال المسلمين .من المؤسسات الاقتصادية التي يديرها هؤلاء المعتدون المتطاولون على المقام العظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يحرص المسلمون على الاستقلال التام في بناء اقتصاد عالمي متحرر من كل تبعة لغيرهم، ولا أخالهم يعوزهم في ذلك أمر”.

كما و تابع قائلا :” كم من خبراء في هذا العالم هم من هذه الأمة، لفظتهم أرضهم، وتلقفتهم أيدي الأمم الأخرى، فاستفادوا من خبراتهم وجنوا ثمراتهم. فيجب استرجاعهم إلى وطنهم الإسلامي الكبير. وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل العمل، وحفزهم إلى الإنتاج الذي يغني هذه الأمة عن أن تكون عالة على غيرها. فعند هذه الأمة مقومات الاستقلال: من قوة اقتصادية، وأرض واسعة تعد سرة الكرة الأرضية، وثروة بشرية هائلة، وإنما يتوقف ذلك على نية خالصة. وعزيمة صادقة، وهمة مضَّاءة، وتخطيط سليم، وتنفيذ أمين”.

وأنهي كلمته مناشدا الأمة جميعا، قادتها وأتباعها، أن تتحرك سريعا من أجل تحقيق هذا الطموح “.