نشكركم على قرائتكم خبر السعودية تلغي “نظام الكفالة” .. والكشف عن موعد الإعلان الرسمي! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت مصادر، يوم الثلاثاء، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميًا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل.

وقالت المصادر -بحسب موقع “مال”-: إن “المبادرة تعني رسميًا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ7 عقود على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021”.

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وأضافت: “يتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد؛ حيث تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه”.

وبحسب المصادر؛ فإنه كان من المفترض الإعلان يوم غدٍ الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر، أنه تتم التجهيزات حاليًا لذلك من جانب وزارة الموارد البشرية ومن بينها دعوة وسائل إعلام دولية لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.