نشكركم على قرائتكم خبر ورد الآن : سلطنة عمان تصدر تحذيراً هاماً لكل الشعب بخصوص السلطان هيثم وأسرته وشعارات السلطنة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أصدرت الجهات الرسمية في سلطنة عمان؛ تحذيرًا عاجلًا وخطيرًا بشأن السلطان هيثم بن طارق وأسرته وشعارات السلطنة الرسمية المتداولة على المنتجات التجارية.

وقالت "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان": "تلاحظ قيام بعض المؤسسات والشركات التجارية بوضع صورة الذات السلطانية أو شعار السلطنة (الخنجز والسيفين) أو الشعار السلطاني (التاج والخنجر) على المنتجات التجارية".

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وأضافت: "عليه، تؤكد الوزارة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق منها عند استخدام أو استيراد منتجات تحتوي على صورة الذات السلطانية أو أسرته الكريمة أو الشعارين المذكورين أو وضعها على المنتجات التجارية أو استخدامها كعلامة تجارية".

وأثار القرار موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتجار في سلطنة عمان؛ نظرًا لانتشار البضائع في الأسواق التي تحمل شعارات السلطنة وصور السلطان هيثم بن طارق.

وتسائل تجار وأصحاب أعمال في سلطنة عمان، عن مصير البضائع المنتشرة في الأسواق، وما إذا كان سيتم سحبها؛ تمهيدًا للحصول على تصاريح بذلك، أو سيتم فرض غرامات عليها.