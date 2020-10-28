نشكركم على قرائتكم خبر أكبر عاصفة على وجه الأرض تجتاح أوروبا .. تعادل قوتها الإعصار المدمر وتعادل مساحتها الجزيرة العربية والشام وتركيا وإيران على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشف موقع طقس العرب، عن أكبر العواصف على وجه الأرض حاليًا، وتفوق مساحتها مساحة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وتركيا وإيران مجتمعة، وتتمركز إلى الشمال من المحيط الأطلسي.

العاصفة تعادل في قوتها إعصارًا مدمرًا

وأوضح الموقع أن “أكثر ما يميز هذه العاصفة سرعة الرياح المُصاحبة لها؛ إذ يتوقع أن تلامس سرعة هبات الرياح حاجز الـ 170 كم/ساعة، أي أن العاصفة تعادل في قوتها إعصارًا مدمرًا من الفئة الثانية”.

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وأشار إلى أن “عاصفة شمال الأطلسي تستمد قوتها من تشكل جبهة هوائية باردة ناتجة عن التقاء الهواء القطبي البارد مع الهواء الدافئ من الجنوب، وتيار المكسيك الدافئ”.

سبب ضخامة العاصفة

وعن سبب الضخامة والمساحة الشاسعة لعاصفة الأطلسي؛ أرجع الموقع سببها إلى “ضخامة المسطح المائي الذي يمثل المصدر لبخار الماء الذي يُعتبر وقود للسحب”.

وختم “طقس العرب”، بأنه “يتوقع أن تبدأ الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للعاصفة بالتأثير اعتبارًا من هذه الليلة على الجزر البريطانية برياح عاتية وأمطار غزيرة، فيما تبدأ بالتأثير يوم الثلاثاء على دول أوروبا”.