أول إعلان حوثي بشأن اغتيال ‘‘حسن زيد’’ في صنعاء.. ورد مثير من ‘‘الرياض’’

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عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الصحفي المقرب من قيادة المليشيا الحوثية اسامة ساري مقتل وزير الشباب والرياضة رئيس حزب الحق حسن زيد وسط العاصمة صنعاء مراقبون قالو ان عملية تصفية حسن زيد تأتي في إطار عمليات التصفيات والخلافات بين الحوثيين الهواشم القادمين من صعدة وهواششم صنعاء الذين يرون من أنفسهم مركز أعلى في الهرم السلالي. جديد أخبار دوت الخليج: وقال الصحفي سام الغباري، المقيم في العاصمة السعودية الرياض "نندد بشدة إغتيال حسن زيد من قبل حوثيي صعدة الذين يحاربون هواشم صنعاء" موصحا أن ورغم كل ما فعله "حسن زيد" وهواشمه لهم، ورغم إنقلابهم على أصدقائهم اليمنيين، ورعاة حياتهم، إلا أن إرهابيي صعدة قتلوه، مما يؤكد أن تصفيات الإرهاب الخوثي بدأت تستعر وأنهم لن يكونوا في مأمن من بعضهم البعض.

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