رابط فحص اسماء المستفدين الجدد من المنحة القطرية لشهر 11

غزة_دوت الخليج الاقتصادية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تفعيل رابط فحص مساعدات المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، لصرفها للآلاف من الأسر الفقيرة في محافظات قطاع غزة.

للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية: اضغط هنا

والسبت 31 أكتوبر الماضي، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 04/11/2020 م.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس “كورونا” في قطاع غزة.

في السياق، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ستتم يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء -(عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) – وعمره أقل من 70عاما.

وبينت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.