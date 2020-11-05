الإعلان الاول للحلقة ( 33 ) قيامة عثمان” مترجم للعربية

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أنقرة _ دوت الخليج الاقتصادية

قناة ATV التركية، واحدة من أهم القنوات الفضائية التركية التي تقوم بعرض المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان الموسم الثاني، فقد زاد معدل البحث عبر محركات جوجل عن تردد تلك القناة التركية، التي حصلت على حق بث المسلسل التركي قيامة عثمان، وهو من أشهر المسلسلات التركية التي لاقت نجاحاً كبيراً في أنحاء الوطن العربي، فالأن يمكن لمحبي وعشاق الدراما التركية متابعتنا من خلال هذا المقال للتعرف على تردد قناة ATV التركية.

تردد قناة ATV الفضائية التركية 2020

تعد من القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة، يتابعها الملايين من عشاق الدراما التركية، تربعت على عرش القنوات الفضائية، بسبب عرضها لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الذي حاز على مشاهدات عالية ، فجاء مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني لتكملة النجاح الذي حققه مسلسل قيامة ارطغرل، بالإضافة لعرضها بعض من المسلسلات التركية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ومنها المسلسل التركي الطبيب المعجزة.

يمكنكم متابعينا ومحبي الدراما التركية ضبط الرسيفر الخاص بكم لإستقبال التردد الحديث الخاص بقناة ATV الفضائية التركية، لمشاهدة أروع المسلسلات التركية والتاريخية، تابعونا.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10796

معدل الترميز:27500

الإستقطاب: أفقي.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

تعرض قناة ATV التركية مسلسلها المفضل المؤسس عثمان الموسم الثاني يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1953