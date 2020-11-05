نتائج القدرات 1442 ..استعلام عن نتائج قياس القدرات العامة

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13 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 41 دقيقة
دوت الخليج الاقتصادية
أصدر مركز قياس المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم جميع نتائج القدرات 1442 القدرات العامة الورقيّة للفترة الحالية لجميع المتقدمين رسميا عبر موقع الالكتروني لمركز قياس والتقويم.
هذا وبامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على كاقة نتائج قياس برقم المدني للعام 2020 لجميع المتقدمين من خلال الرابط التالي، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج قياس بكل سهولة ويسر.
يذكر أن إختبار قياس ، لا يوجد فيه أي نجاح أو رسوب ، ولكن يحصل الطالب من خلاله على درجة (أقصاها 100درجة) ، هذه الدرجة لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها الطالب للحصول على وظيفة.
ويجب عدم مقارنة درجة الاختبار قياس بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، فالمهم هو موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس، حيث يتم الاحتساب كالتالي :-
المصدر : https://medadpress.com/?p=1970
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