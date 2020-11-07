نتائج الدورة التكميلية 2020 _نتائج الدورة التكميلية 2020 _موريباك

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نتائج الدورة التكميلية ٢٠٢٠ ، أعلنت وزارة التربية والتهذيب الموريتانية عن نتائج الدورة التكميلية 2020 “موريباك ” لجميع طلاب وطالبات عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

وكشفت النتائج التى أعلنت عنها وزارة التهذيب ظهر اليوم الجمعة عن نسبة مرتفعة في النجاح حيث نجح 7200 طالب في تجاوز الدورة الاولي بينما ينتظر 5258 طالبا الدورة التكميلية .

وأكدت الوزراة أن نسبة النجاح وصلت الي 14.6%، و مع توقع تجاوز أغلب المؤهلين للدورة التكميلية فإن نسبة النجاح ستصل إلي 24% أي 1/4 من المجموع، أي أن مرشحاً من كل أربعة مترشحين نجح في الدورة الأولي او تأهل للتكميلية.

يمكنكم تحميل لوائح الناجحين من خلال ( الرابط التالي ) ، أو الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة التهذيب والفحص المباشر عبر ( الرابط التالي) .

المصدر : https://medadpress.com/?p=2019