إسطنبول/ دوت الخليج الاقتصادية

مسلسل قيامة عثمان الذي يعد من المسلسلات التركية التاريخية الحصرية والفريدة من نوعها الذي لن تتراجع ولن تتوقف عمليات البحث عنها لأن قيامة عثمان يروي العديد من الأحداث والتفاصيل الدقيقة عن تاريخ الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الذي حدث فيه أمور كثيرة تخفى على البعض ولن يعرفها حتى الآن ولذلك يهتم الملايين من المشاهدين بمتابعة أحداث المسلسل ويتابعون جميع الحلقات على الرغم من إنتهاء الموسم الأول بعد عرض القليل من الحلقات وكان الأمر غير متوقع بالنسبة للكثير ولكن فور إعلان الشركة المنت

اعلان الجزء الاول من مسلسل قيامه عثمان الحلقة 34

جة للمسلسل عن عودة الموسم الثاني شعر الكثير بحالة من الفرح ويتبعها حالة من التشويق واللهفة لمعرفة المزيد من الأحداث التي توقف عندها المسلسل في الحلقة 27 ترقبو معنا للمزيد من التفاصيل وموعد عرض الحلقة الجديدة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33

يقع الغازي عثمان في مشاكل كثيرة وصراعات مع أعداء الدولة العثمانية بسبب أن هناك من يريد هدمها واحتلالها ولكن بشجاعة عثمان وقوته لن يسمح بذلك بل يحاول تدبير المكائد لهولاء لكي يتخلص منهم ويسترجع للدولة العثمانية هيبتها ومكانتها العريق للحفاظ عليها وعلى شعبه من الفساد ويحولها لدولة غنية قوية تتصدى دائمناً لأي مواجهات

وفي الحلقة القادمة 34 يشهد المسلسل تطورات كثيرة وأحداث في غاية التشوق.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 34 على atv

يعرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت الرسمي لمدينة القاهرة والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وكما أن هناك بعض القنوات التي تمتلك حقوق نقل المسلسل مثل قناة اليرموك والفجر الجزائرية والدعوة الفضائية يوم الخميس من كل أسبوع في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

المصدر : https://medadpress.com/?p=2119