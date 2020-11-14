الطقس: أجواء خريفية نهارًا وأمطار متفرّقة ليلًا

يبقى الجو نهار اليوم خريفياً معتدلاً ، ومع ساعات المساء تنخفض الحرارة بشكل لافت وتنقلب الأجواء بشكل واضح ، ومع ساعات الليل وبالانتقال نحو ساعات الفجر الأولى تتساقط الأمطار نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي وتنخفض الحرارة غداًُ وبعد غد الإثنين بشكل لافت.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت: لا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء خلال النصف الأول من النهار، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، ومائلة للاعتدال في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء ، وفي ساعات العصر والمساء والليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مع اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وتهطل الأمطار المتفرقة في ساعات الليل تدريجياً في مناطق واسعة من البلاد بمشيئة الله وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً في المناطق الساحلية خصوصاً . وتكون الرياح شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.تعديل

وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها السنوية بحدود 3-4 درجات، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر في مناطق واسعة من البلاد، وتكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات الليل تستمر فرصة هطول الامطار بشكل محلي مع أجواء باردة نسبياً الى باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.

ويوم بعد غد الإثنين لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل ملحوظ صباحاً في معظم المناطق مع فرصة لهطولات محلية متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام وباردة نسبياً في الجبال مع استقرار الطقس تدريجياً، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبياً معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية بوجه عام،

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً صباحاً في كافة المناطق، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية، مع ظهور للسحب العالية في السماء ، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلاً للبرودة الى بارد نسبياً.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر : https://medadpress.com/?p=2159