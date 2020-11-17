مُنى فاروق تُعلّق لأول مرّة بعد أزمة "الفيديو الفاضح".. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية منى فاروق لأول مرة منذ انتشار "فيديو فاضح" قيل إنه لها بصحبة الفنانة شيما الحاج مع المخرج والبرلماني خالد يوسف وظهرت خلاله فاروق تتراقص وهي شبه عارية.

ونشرت منى فاروق عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، صورةً مكتوبةً، جاء بها: "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على الإنستجرام غير دا.. ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر.. والأكونتات اللي على فيسبوك وتويتر مزورة.. وغير مسؤولة عن ما يكتب فيها.. وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماما.. وهذا تصريح مني شخصيًا للتوضيح وشكرا".

وتفاعل مع منشور فاروق شخصٌ واحدٌ فقط من متابعيها، وقال: "إن شاء الله ربنا يظهر الحق.. وحسبي الله في أي حد يريد التشهير ببنت ويريد من وراء ذلك سبق أو منفعة في الدنيا تذكر أن كما تدين تدان".

يُذكر أن الفيديو انتشر خلال الأسبوع الماضي وتداوله الكثير من روّاد التواصل الاجتماعي، خاصةً عبر "تويتر"، حتى تم حذفه من جميع الوسائل وبقي البعض يتداول صورًا تمّ أخذها من الفيديو.

وهاجم كثيرون المخرج خالد يوسف حيث نال العديد من التعليقات السيئة، معتبرين أنها ليست الفضيحة الجنسية الأولى له، وأن أفلامه وأعماله تتضمّن أجزاء كبرى من الإباحية.

وتُعدُّ الفنانة منى فاروق من الوجوه الشابة التي قُدّمت في مسلسل "الأب الروحي 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحًا كبيرًا، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم "سالم أبو أخته" ومسلسل "خيانة عصرية".