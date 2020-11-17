حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي بأزمة قلبية مفاجئة

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار حول وفاة الفنان أشرف عبدالباقي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وحققت الأخبار انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قد ساعد على انتشارها عدم توضيح نقابة الممثلين حقيقة الأمر.

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ومن جانبه، قال الفنان أحمد صيام، عضو مجلس نقابة الممثلين، إنه لا صحة لهذه الأخبار، وإنها مجرد شائعة سخيفة أطلقها أحد النشطاء، بينما الفنان أشرف عبدالباقي بصحة جيدة.

وأضاف صيام أنه تواصل مع عبدالباقي، الذي عبّر عن انزعاجه بسبب هذه الشائعة، التي تسببت في قلق أصدقائه ومحبيه.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن وفاة الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الأمر الذي نفته نقابة المهن التمثيلية بعد تواصلها مع الفنان.

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جدير بالذكر أن عبد الباقي عكف، على مدار الشهور الماضية، باختيار المجموعة الجديدة، والتي يصل عددها إلى ٤٠ شابًا وفتاة، وقام بتدريبهم حتى يستطيع أن يضع اللمسات الفنية للعرض المسرحي الجديد، والذي يتكون من فصلين، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد.