منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف

نشرت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أول تعليق لها بعد فضيحة الفيديو الإباحي التي ظهرت فيه برفقة المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف بالإضافة إلى الممثلة الأخرى شيماء الحاج، وكان قد تم تداول المقطع بكثافة خلال الأيام الماضية.

قائلة: "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على الإنستجرام غير دة.. ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على الفيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عن ما يكتب فيها وأي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسئولة عنها تماما وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح وشكرا..".

يذكر أن منى فاروق كانت قد شاركت في عدة أعمال ومسلسلات في الدراما المصرية ومن بينها: "الأب الروحي، ورحيم وظل الرئيس".

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