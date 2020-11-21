طقس /منخفض جوي مصحوب بالأمطار والعواصف الرعدية

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12 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة
قطاع غزة/دوت الخليج الاقتصادية
يستمر تأثر البلاد اليوم السبت، بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.
ومن المتوقع أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، كما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
المصدر : https://medadpress.com/?p=2292
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