مسلسل قيامه عثمان الحلقة 35

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تشهد الحلقة 35 من مسلسل قيامة عثمان دخول الغازي عثمان بن أرطغرل إلى قلعة كوملوجا هيسار مع جوكتوغ وبوران رغم استعدادات نيكولا وفلاتيوس لذلك وانتظارهم له حيث يتم القبض عليه واقتياده إلى نيكولا مكبل اليديين قبل أن يفاجئه عثمان بطعنة قاتله في صدره، ما يثير التساؤلات حول كيفية خروج عثمان من القلعة بعدما سدد طعنة قاتلة إلى نيكولا.

كيف طعن عثمان نيكولا في الحلقة 35

وينجح عثمان في طعن نيكولا داخل قلعته بعدما تنكر جوكتوغ وبوران في زي محاربي القلعة ولثموا وجوههم وتقدموا إليه لإيهام الجميع بأنه مقيد اليدين ووقع في الأسر وتحت قبضتهم ليتم قتل نيكولا والقضاء على المحاربين الذين في الغرفة ثم الخروج مجددا على الطريقة الماضية لكن هذه المرة يكون الضحية هو نيكولا.

كما تشهد أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 35 نشوب صراع بين لينا وأيجول ومحاولة كل منهما قتل الأخرى بعدما منعت لينا أيجول من قتل هازال في اللحظات الأخيرة وأنقدتها من يديها أثناء محاولة أخذ ثأرها من قاتلة أمها، بالإضافة إلى تحالف لينا مع هازال ضد بالا وسالجان لتصاعد الخلافات بين عثمان وصافجي.

أحداث مسلسل قيامة عثمان 35

ومن المتوقع أن يقرر أرطغرل بن سليمان شاه منح السيادة إلى عثمان بعدما أخبره الغازي عبدالرحمن أنه نجح في إنقاذ شقيقه من فخ مونكه وتسليمه إلى غيكاتو وأنه نجح في إنقاذ القبيلة من بلاء المغول الذي زحف إليها بتدبير من ياولاك أرصلان.

وتمكن محاربي عثمان من التنكر في زي محاربي الروم المتواجدين في القبيلة وبعد التمكن من القضاء على نيكولا سيرتدي عثمان زي الجنود وسيخرج من حيث دخل.

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المصدر : https://medadpress.com/?p=2301