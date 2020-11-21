قرار هام بشأن الملابس الضيقة والمفتوحة ومساحيق التجميل للعاملين والعاملات بمستشفيات المملكة

كشفت مصادر، عن صدور توجيهات إلى مديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس.

وقالت المصادر -بحسب “عكاظ”-: إن ضوابط اللباس تتضمن “منع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل”.

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وأوضحت المصادر أن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.

*المرصد