رسمياً: انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني والسبب ماحدث بملهى ليلي

ادى إندلاع شجار بين الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني، إلى مغادرة الأخيرة منزل الزوجية ، مما زاد من تفاقم الخلاف بينهما إلى أن وصل لحد انفصالهما.

وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، أنه ولأول مرة وقع خلاف بينه وبين دينا الشربيني، وشجار شديد، انتهى في بداية الأمر بتركها المنزل ، قبل أن يجري معها دياب اتصال بعد وصولها منزلها، ويتوصلان إلى اتفاق بانفصالهما.

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رسمياً: انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني والسبب ماحدث بملهى ليلي

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وأضاف المصدر بأن الزوجان عمرو دياب ودينا الشربيني، كانا يتحدثان في ملهى ليلي، عن حفل زفاف سيقام خلال الأيام القليلة القادمة، وأثناء حديثهما ارتفع صوت دياب، بشكل كبير ، مما دفع بالشربيني إلى الرد بصوت مرتفع فاندلع على إثر ذلك شجار شديد بينهما.

بدوره أكد الزميل " فوشيا"، إن شجار وقع بين الهضبة والفنانة دينا، وصل حد علو صوتهما خلال تواجدهما في ملهى ليلي باحدى المناطق الساحلية المصرية.

وعن أسباب الخلاف كشف المصدر أن الثنائي كانا يتناقشان في أمور خاصة بينهما ليفاجأ الحضور بعلو صوت الهضبة الى انفعال ودخل في حالة من العصبية فردت عليه دينا الشربيني بالمثل ليغادرا المكان بعدها إلى منزل الزوجية ، وهناك زادت حدة الخلافات وغادرت الشربيني المنزل .

وعن رد فعل الفنانة المصرية، قال المصدر إنها طلبت منه الطلاق حين أجرى اتصال معها بعد مغادرتها المنزل ، وأبدى موافقته على طلبها.

وقبل أنباء انفصالهما ، كان الثنائي يتصدران حديث وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، رغم عدم إعلانهما عن زواجهما بشكل رسمي، إلا أن تواجدها معا في الحفلات والمناسبات والاطلالات وكذا سكنهما في منزل واحد ، جعل الجميع يتأكد أنهما تزوجان منذ عدة اشهر في حفل بسيط اقتصر الحضور فيه على اقاربهما.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد ظهرت مع الفنان عمرو دياب في أغنيته أماكن السهر،وبدت فيها كبطلة للكليب بلقطات خطفت الأنظار، منها لقطات وهي بالمايوه على ظهر الهضبة.

وتفاعل الجمهور مع اللقطات المنتشرة، ونشروها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حينها . معبرين عن إعجابهم بعلاقاتهما ومن بين التعليقات: "ياريت دينا الشربيني توصفلنا هي عملت ايه عشان تخلي عمرو دياب كل شويه كده ويطلعها معاه ع المسرح و بعدين دلوقتي كليب و تبقي هي موديل غير الصور غير اعترافه الدايم انه بيحبها ف حقيقي محتاجين نقعد معاها نفهم، الراجل وشه مرتاح و هو بي".

وفي آخر عملين لدينا الشربيني ظهرت فيهما بأسماء تنتمي لعائلة الهضبة، حيث جسدت شخصية نور في مسلسل زي الشمس، وهو اسم لابنة عمرو دياب، كما ظهرت بشخصية رقية في آخر عمل لها في رمضان الماضي، لعبة النسيان، وهو اسم والدة عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب تزوج من الفنانة شيرين رضا في بداية مشواره الفني وأنجب منها ابنته الكبرى، نور، ثم تزوج بعدها من السعودية زينة عاشور، وأنجب منها أبناءه جنا وعبدالله وكنزي، لينفصل عنها بعد زواج استمر 12 عاماً، ثم تزوج قبل عدة أشهر بالفنانة دينا الشربيني ، وانفصلا مساء أمس.