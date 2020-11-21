شلحين ملابسهن: رجاء حسين تفتح النار وتروي فضائح فنانات في مهرجان الجونة

فتحت الفنانة المصرية رجاء حسين، النار على الفنانات اللاتي شاركنا في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة التي اختتمت فعالياتها مؤخراً.

ووجهت الفنانة المصرية، انتقادات شديدة بسبب ظهورهن شبه عاريات في المهرجان واصفة ما جرى بأنه "شلح" للملابس .

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وأوضحت رجاء خلال حوارها مع برنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور، أنها دعيت لمهرجان الجونة السينمائي لكنها لم تشارك فيه، مضيفة: “مهرجانات إيه.. زمان اللي كان فيه مهرجانات واحترام وإبداع وحشمة"،

وقالت مخاطبة المذيعة التي تحاورها:"اتفرجي على مهرجانات فاتن وشادية.. ولابسين ايه.. فيه احترام ووقار.. الناس متقدرش تمسك عليهم حاجة”.

وأردفت : “المهرجان مش إنك تلبسي، المهرجان إنك تعملي دور.. أخد من الحلو وأسيب الوحش.. مش باللبس.. أنا دعيت للجونة بس مروحتش.. لأن بعرف ألعب الكومي مبعرفش ألعب شلح طول عمري.. أنا في البيئة اللي اتربيت فيها عمري شوفتوني لابسة شيء ما أو بعمل التصرفات بتاعتهم؟!!.. إطلاقا”.

وكان آخر أعمال رجاء حسين الفنية مسلسل “واحة الغروب”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب والروائي المصري بهاذكري هر، الحاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها الأولى في عام 2008، وعرض في رمضان 2017.

شاركها في بطولته خالد النبوي ومنة شلبي وأحمد كمال وعدد من الفنانين، وكتب سيناريو وحوار المسلسل، مريم نعوم وهالة الزغندي، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.