PDF/نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني

نتائج الصف السادس الإعدادي، تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر جوجل لمعرفة نتائج الطلاب بالصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2020 والتي أعلنت رسميًا منذ أيام عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع ناجح لجميع المحافظات علي مستوي جمهورية العراق.

نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية، منذ أيام عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الأنترنت والصفحة الرسمية، ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني جميع المحافظات بعد الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح الخاصة بكراسات الإجابات ومراجعتها حتي يحصل الطلاب علي حقوقهم في الدرجات كاملة ولا يظلم طالب أو طالبة في إطار تحقيق مبدأ الشفافية الكاملة بين الطلاب.

نتيجة السادس الإعدادي العراق 2020

عاش الآلاف من الطلاب والطالبات بالصف السادس الإعدادي في العراق، حالة من التوتر والقلق في إنتظار إعلان نتائج الدور الثاني بعد القيام بتقديم الإعتراضات علي المواد لطلاب القسم العلمي والإحيائي والآدبي والإسلامي والمهني بجميع المحافظات في العام الدراسي الإستثناني هذا العام بسبب الوضع الراهن وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

رابط الإستعلام نتائج الصف السادس الإعدادي

نتابع معكم عبر موقع دوت الخليج الاقتصادية، معرفة نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال الدخول عبر الرابط التالي وإتباع كافة الخطوات اللازمة لمعرفة النتائج.

1- الدخول لموقع نتائجنا ( هنا )، أو موقع ناجح ( هنا ).

2- إدخال رقم الجلوس.

3- ثم إختيار القسم.

4- ثم الضغط علي كلمة بحث لمعرفة النتائج الخاصة بطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2305