عارية تماما كيوم ولدتها أمها.. الفنانة رانيا يوسف تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد (صور صادمة)

عدن - ياسمين التهامي - فجرت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها كعادتها عدة صور فاضحة وعارية من اخر جلسة تصوير خضعت لها لأجل جذب الأنظار إليها ولفت الانتباه بأسلوب رخيص من داخل حمام السباحة.

وظهرت رانيا يوسف بالصور التي نشرتها على حسابها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهي عارية داخل حمام السباحة، وتكشف الجزء العلوي فقط من جسدها.

وأثارت الصور غضب الجمهور الذي رأى أن ماتفعله يتناقض مع حملة فضح المتحرشين جنسيًا الذين يعتدون عليها عبر حساباتها، وأن ما ترتديه يُشجعهم على ذلك.

وفي ذلك كتب مُعلق: ” هتحرش بيكي وبالي خلفوكي”.

وعلق آخر:” وسقطت البطانه وظهر الحق”.

ورأى مُتابع أنها تتعمد إثارة الشباب للتحرش بها، وكتب: ” انتي اللي بتجيبيه لنفسك”.

وفي وقت سابق، نشرت رانيا يوسف التفاصيل الشخصية لعدد من الرجال قالت إنهم “تحرشوا بها جنسيا” في خطوة أثارت جدلا بين الجمهور.

ونشرت رانيا في حسابها على تويتر أسماء وصور رجال كتبت تحتها كلمة “متحرش”.

ولم تفصح رانيا عن تفاصيل أخرى في تغريداتها، لكنها قالت في مقابلة صحفية إنها “سترفع قضايا ضد الرجال الذين تتهمهم بالتحرش وتتهم بعضهم بتهديدها عبر الإنترنت”.

وكانت رانيا قد كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على “تويتر”: “نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاه ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.