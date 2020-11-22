صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من موقع وزارة القوى العاملة

33 views مشاهدةآخر تحديث : منذ 29 دقيقة

يتطرق جميع العمالة الغير منتظمة بالبحث عن موعد صرف الدفعة الرابعة من المنحة والتي تم التسجيل بها خلال الفترة الماضية، حيث في أحد التصريحات الخاصة برئيس الوزراء أشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية يقومون في الفترة الحالية بفرز جميع الطلبات المتقدمة عبر موقع وزارة القوى العاملة وتحديد جميع أسماء المستحقين من منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة وذلك لكل من ينطبق عليه الشروط وأيضا لمن لم يقوم بالتسجيل أكثر من مرة عبر موقع الوزارة.

صرف منحة العمالة الغيرة منتظمة الدفعة الرابعة

أتاحت الحكومة منحة استثنائية لجميع العمالة الغير منتظمة والمتضررين من انتشار جائحة فيروس كوفيد 19، وتقدر قيمة المنحة ب 500، وعلى الفور تم فتح باب التسجيل لجميع المواطنين عبر موقع وزارة القوى العمالة لإمكانية الحصول على قيمة المنحة ولكن يجب أن يتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة.

حيث أن قيمة المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة سوف تساعد جميع المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة والمعيشة،سيتم صرف تلك المنحة لمدة ثلاث شهور فقط لكل مستفيد.

استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة

من خلال موقع وزارة القوى العاملة يمكن لجميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل سابقا في منحة العمالة الغير منتظمة الاستعلام بالرقم القومي عن أسماء المستفيدين للدفعة الرابعة وذلك خلال الأسبوع القادم وسوف نقوم بتوفير جميع الروابط التي تساعدكم في معرفة كيفية الحصول على المنحة.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2308