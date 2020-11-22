PDFنتائج السادس الاعدادي 2020 بالرقم الامتحاني

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العراق/دوت الخليج الاقتصادية

رابط موقع النجاح التعليمي يقوم اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 بالإعلان عن نتائج السادس الإعدادي، وذلك للأقسام الثلاث التعليمية الإحيائي والتطبيقي والأدبي، يتم نشر نتائج جميع الطلاب للدور الثاني والتي كان الطلاب قد انتهوا من أدائها في 17 يوليو الماضي، وبعد الانتهاء من الأعمال التصحيحية لأوراق الطلاب الامتحانية، تم مراجعة النتيجة ورفعها للسيد الوزير.

رابط نتائج العراق التعليمية

رابط موقع النجاح التعليمي

قام السيد وزير التعليم بالإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني، وأيضا موقع النتائج الرسمي وكيفية استقبال إشعارات موقع الوزارة، كما قام أيضا بتحديد رقم النجاح في الدور الثاني كالتالي:

يكون موعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي ابتداء من تاريخ 21 نوفمبر 2020 أو يوم الأحد.

يتم تنزيل نتائج الطلاب من خلال رابط موقع النجاح التعليمي (من هنا).

بينما يتم استقبال إشعار الإعلان عن النتائج حسب المحافظة المعلن فيها عبر موقع الوزارة (من هنا).

ويكون حصول الطالب على 43 درجة فما فوق كفيلا بضمان درجة النجاح له.

استخراج نتائج السادس من الموقع الرسمي

يقوم الطالب بالدخول على موقع النتائج من هنا. يظهر مباشرة صفحة الموقع وتظهر المحافظات التي تم تنزيل النتائج فيها. ينتظر إشعارات النتائج من موقع وزارة التعليم من هنا. يقوم الطالب باختيار السم ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تحميل”.

وقد أعلن السيد الوزير عن نسبة نجاح الطالب، الرقم الذي يجعله يجتاز الامتحان في الدور الثاني، وهو 43 درجة، حيث يمكن للطالب الحاصل على 43 أو أعلى اجتياز الامتحان والنجاح فيه، ويكون موقع النجاح التعليمي وموقع وزارة التربية والتعليم هما الجهة المختصة بنقل نتائج الطلاب الصحيحة، حيث تقوم الوزارة بالتحذير من المواقع والصفحات الوهمية التي تعلن نشر النتائج ولا تقوم بإخراجها بشكل صحيح.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2314