“الخليجية مثل التفاحة الناشفة”.. “شاهد” ناشطة مغربية تفجر موجة غضب واسعة بهذا الفيديو

فجرت ناشطة مغربية موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقارنتها النساء الخليجيات بنساء المغرب ومحاولتها حسم الجدل القائم دائماً بين التصنيفين

وقالت الناشطة المغربية بفيديو متداول: “سأعطيكم خلاصة الحرب التي لا تنتهي بين الخليجيات والمغربيات”.

وأمسكت بتفاحة وبرتقالة وبدأت بالمقارنة قائلة: “أترون هذه التفاحة؟ كبيرة صح؟ لكنها من الداخل ليست حلوة، وناشفة أيضاً”.

وتابعت: “شاهدوا في المقابل هذه البرتقالة؟ صغيرة جداً لكن أقسم أنكم لو فتحتوها لوجدتوها سكر وعسل”.

واختتمت: “وهكذا نحن المغربيات تستصغرونا وتقللون من شأننا، ولكن من داخلنا لا يوجد أطيب وأحن وأجمل منا، وهذه هي الحقيقة لنخلص من هذه الحروب”.

">November 20, 2020