كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 02:40 مساءً -
يبدو أن مشكلة الفيديوهات الإباحية المسربة للمخرج خالد يوسف لن تنتهي، فبعد فيديو منى فاروق وشيما الحاج، ظهر فيديو آخر للمخرج السينمائي مع سيدة أعمال تدعى منى الغضبان.
ألقت قوات الأمن القبض على منى الغضبان، التي أكدت في التحقيقات أنها كانت متزوجة من خالد يوسف عرفيا عام 2015، مشيرة إلى أنها لا تعرف من وراء تسريب الفيديو بحسب موقع صحيفة “الوطن”.
وقررت النيابة حبس منى الغضبان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت منى فاروق وشيما الحاج أقرتا بأنهما تزوجتا من المخرج خالد يوسف زواجا عرفيا، وأكدتا أنهما سلما العقود للنيابة في التحقيقات على خلفية انتشار الفيديو الإباحي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا منى الغضبان مدافعة عن نفسها: كنت زوجة خالد يوسف عرفيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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