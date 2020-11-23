شيما الحاج: خالد يوسف حاول العودة لي بعد انفصالنا.. واعتزلتْ الفنّ لهذا السّبب

متابعة دوت الخليج - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدلتْ الفنانة المصرية، شيما الحاج، بأوّل تصريح رسميّ لها، على هامش التحقيق معها في قضية "الفيديوهات الإباحية"، المتّهمة بها مع زميلتها، منى فاروق.

وبرّرتْ شيما في تصريحاتها الصحفية المصوّرة، ظهورها في الفيديو الفاضح، بأنّها كانت مغيّبة عن الوعي، مشدّدةً، على أنّها ليس لها دخل في نشر الفيديو، وتسريبه للمواقع.

وتابعتْ: "كنت متزوجة من المخرج خالد يوسف، وقت تصوير الفيديو، ثم انفصلنا بعد ذلك، هو حاول العودة لي مرة أخرى ولكني رفضت".

وأردفتْ: "خالد يوسف طلب التعرف عليّ، وقت أن كنت في الوسط الفني، وأخبرني أنه يبحث عن وجوه جديدة للعمل معه، وكانت العلاقة بيننا طيبة وانقلب لحب ثم زواج، ولم أكن على علم بأنه يصورنا فيديو، وكنت وقتها مقيمة في شقته".

ولفتتْ، إلى أنّها اعتزلتْ التمثيل منذ 5 سنوات، بعد وفاة والدها، ولا تعلم إنْ كانت ستعود من جديد، أم لا.

واختتمتْ: "ساءت سمعتي بنشر الفيديو وأتمنى من المصريين الوقوف بجانبي لأنني ضحية لأمور لم أكن لي يدُ بها".

يُذكر، أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ، ضجّتْ خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحيّ يجمع الفنانتين المصريتين، منى وفارق وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص، قيل، إنّه المخرج المصريّ المعروف، خالد يوسف.

وقرّرتْ النيابة المصرية، حبس المتهمتين 15 يومًا على ذمّة التحقيقات، في القضية، التي اعترفتا بها، بأنّهما كانتا متزوجتين، من خالد يوسف عرفيًا.