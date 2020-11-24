شاهد : مذيعة شهيرة وملكة جمال.. أسرار لا تعرفها عن بطلة مسلسل محمد رمضان الجديد (صور)

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استطاعت الفنانة الشابة والإعلامية المتألقة جوري بكر حجز مكانها في مسلسل «موسى»، والذي يشارك به الفنان محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وبحسب النقاد، فقد استحقت النجمة الصاعدة جوري بكر المشاركة في مسلسل «موسى»، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل «البرنس»، والذي عٌرض في شهر رمضان الماضي.

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وفي أول تعليق لها على تلك الأنباء، أكدت الفنانة جوري بكر انضمامها لأبطال مسلسل «موسى» للنجم «محمد رمضان»، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

ومع تداول الأنباء عنها، تصدر اسم الإعلامية والفنانة الصاعدة جوري بكر مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.

وفي هذا الصدد، نستعرض معكم أبرز الأسرار والمعلومات عن الفنانة الصاعدة جوري بكر:

وُلدت الفنانة الشابة جوري بكر في محافظة الإسكندرية، يوم 14 أكتوبر 1988 أي تبلغ من العمر 32 سنة.

تلقت جوري بكر تعليمها في محافظة الإسكندرية، حيث تخرجت في كلية الآداب تخصص اتصال وإعلام ثم درست الإذاعة والتلفزيون بجامعة الإسكندرية.

فور تخرجها سافرت جوري بكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتستقر في دبي، وهناك عملت بأكثر من عمل ولكنها لم تجد نفسها في الأعمال المكتبية لذلك اتجهت مره أخري إلى مجال الإعلام.

وخلال تواجدها في الإمارات، عملت جوري بكر في شركات الدعاية كعارضة أزياء ومن ثم موديل في أحد الكليبات ومن ثم عملت كمذيعة في قناة زي تي في.

في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2014. حصلت جوري بكر على لقب الوصيفة الثانية.

بعد ذلك انتقلت جوري بكر إلى بريطانيا، حيث درست التمثيل في إحدى الجامعات في لندن.

قدمت جوري بكر برنامج عن «أخبار بوليوود ونجوم الهند» على قناة «زي تي في»، ثم برنامج «عرب وود» على مجموعة قنوات «روتانا».



شاركت في برنامج المقالب «رامز واكل الجو»، مع النجم رامز جلال، وشاركت جوري في عمليين دراميين هما مسلسل «ليه لا» مع الفنانة أمينة خليل بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «البرنس» مع رمضان.