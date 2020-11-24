ريهام سعيد ترد بقوة.. بعد تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

بعد تزايد التعليقات المسيئة على صورها الأخيرة، وتلميحات البعض بأن وزنها زائد، طلبت الإعلامية ريهام سعيد من متابعيها التركيز في حياتهم، مؤكدة أن وزنها ثابت منذ 10 سنوات.

ريهام خضعت لعدة جلسات تصوير تمهيدا لعودة برنامجها “صبايا الخير” بعد فترة توقف استمرت أكثر من عام ونصف، وتلقت تعليقات جارحة بسبب طريقتها في اختيار اطلالات جريئة عن المعتاد.

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ريهام سعيد ترد بقوة.. بعد تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

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كما المح البعض أن جلوسها في المنزل طوال العام الماضي تسبب في زيادة واضحة بالوزن، وردت عليهم بنشر صورتين لها من زمنين مختلفين، لتؤكد أنها لم تتغير.

ريهام قالت: للعالم المريضة ركزوا فحياتكا يا ملائكة وارحمونا من أحكامكم وآراءكم الي مالهاش أي قيمة . ولا انتوا ملائكة ولا ليكوا الحق في الحكم علي الناس الكلام ده للقلة القليلة المريضة اللى جواها غضب بتطلعه على بروفايلات الناس المشاهير

وواصلت: مش فاهمه فكرة إنك تتابع واحد عشان تنتقده إنت مالك. دي أنا بسيطة وحره وشيك وعمري ما كنت حاجة غير كده ودي طبيعتي اللي مصدوم أكيد مش ها روح البرنامج كده لأن ماينفعش الواحد يروح البنك لو موظف بشورت.

وأضافت: الدليل على إنكوا ولا بتفهموا في الدين ولا تعرفوه إن الدين قال ان الكلمة الطيبة صدقة انتوا وصل بيكوا التنمر انكوا بتحكموا مين داخل الجنة ومين داخل النار.