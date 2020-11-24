شاهد : أيتن عامر تفاجئ الجمهور بهدية زوجها في عيد ميلادها.. والجمهور يرد: «أحلى من هدية أبو هشيمة»

احتفلت الفنانة المتألقة أيتن عامر بالذكرى الرابعة والثلاثين لعيد ميلادها، وذلك من خلال حفل صغير حضره عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين منهم الفنانة وفاء عامر وابنها، والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

ونشرت الفنانة أين عامر من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدد من الصور والفيديوهات من الحفل.

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وأثارت هدية المصور محمد عز العرب لزوجته الفنانة أيتن عامر حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث قال أحد متابعيها: «أحلى من هدية أبو هشيمة لياسمين صبري».