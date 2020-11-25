فيفي عبده تصدم الجميع بإطلالة ساخنة وفاضحة كشفت المستور من جسدها.. شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة المصرية فيفي عبده بعد لحظات من نشرها على حسابها.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

ريهام سعيد ترد بقوة.. بعد تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

شاهد : مذيعة شهيرة وملكة جمال.. أسرار لا تعرفها عن بطلة مسلسل محمد رمضان الجديد (صور)

ليلى احمد زاهر تمازح والدها وهو ممسك بخصرها من الخلف بعد ظهورها معه بالمايوه..(فيديو)

رسمياً: انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني والسبب ماحدث بملهى ليلي

فنان إيطالي شهير يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

شاهد بالصور : ليلى علوي تستعرض أردافها بالمايوه في إطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. "نسرين طافش" والتغييرات التي ظهرت عليها في مقابلة كاملة .. (فيديو وصور صادم)

ظهرت “عبده” من خلال الصورة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون كاشفة لصدرها وذراعيها، الامر الذي ادى الى انتقادها من قبل متابعيها.

علقت فيفي عبده على الصورة قائلة :”ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بياخذ بين الجميع أشكرك”.

وكانت أقدمت الراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده اعتذارها من الفنانة إلهام شاهين لعدم أستطاعتها تلبية دعوة الحضور لحفل زفاف شقيقها أمير شاهين الذي أقيم منذ عدة أيام قليلة. وكان ذلك نتيجة المعاناة الشديدة من انفلونزا اصابتها ومنعتها من مشاركتها فرحتهم.

كما اعتذرت عبده من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وعدتهم عدة مرات من الظهور “لايف” والتحدث معهم بشكل مباشر، إلا أنها لم تتمكن من الإيفاء بوعدها نظراً لانها لم تكن تقدر على الكلام.

وأنهت عبده حديثها بأنها ستعود كما كانت عليه في السابق وستشارك مع الجمهور الأحاديث من الصالون وهي ترقص بعفويتها، مختتمة:”خمسة مواو واكسكوزمي”.