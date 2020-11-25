مسلسل قيامة عثمان الحلقة 35:: قيامة عثمان الحلقة 35

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أنقرة /دوت الخليج الاقتصادية

متابعة مسلسل قيامة عثمان، نال نسبة مشاهدة عالية من الجمهور العربي، خلال فترة عرضه بالجزء الأول، وخلال عرض الجزء الثاني زادت النسبة، لما يتضمنه من أحداث مثيرة وشيقة، وينتظر متابعي المسلسل موعد عرضة الأسبوعي ببالغ اللهفة، حيث تعرض الحلقة 35 هذا الأسبوع، مستكملة باقي أحداث الحلقة 34، التي انتهت على لقاء نيكولا والمؤسس عثمان، وحبس عثمان بالقلعة بعد قتل عدد كبير من جنودها.

اليوم موعد عرض الحلقة الجديدة، وبعد عرض الإعلان الأول والثاني للحلقة 35، جعل متابعي المسلسل في حالة شوق لإذاعة الحلقة، ومعرفة الأحداث بالتفصيل، وكيف سيخرج عثمان من الفخ الذي نصبه له نيكولا، وما هو مصير نيكولا الذي ينتظره، أحداث مثيرة ومهمة تعرضها قناة ATV التركية مساء اليوم، من خلال الحلقة 35 من مسلسل قيامة عثمان.

أحداث الحلقة 35

من المنتظر اليوم الأربعاء عرض الحلقة 35 من مسلسل قيامة عثمان، استكمالاً لأحداث الحلقة 34 التي كانت مليئة بالإثارة، بعد اقتحام نيكولا وفلاتيوس لقلعة كوملوجا، وقتل عدد كبير من جنود قبيلة كايي، وعلم عثمان بهذه الأحداث فقرر الانتقام، وتحرير القلعة عن طريق خطف فلاتيوس، وبالفعل يذهب عثمان على رأس جيش كبير للقلعة، ولكن كان نيكولا ينتظره، واستطاع أسر عثمان وتكبيله بالقيود، ليدور بينهم حوار كان له تأثير على نيكولا، بأن أعجب بشجاعة المؤسس عثمان.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع، على قناة ATV التركية المالك لحقوق العرض الأول للمسلسل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إعادة عرض الحلقة مترجمة للغة العربية، على عدد من القنوات مثل “قناة اليرموك الأردنية، قناة الفجر الجزائرية”، في اليوم التالي في نفس مواعيد العرض الأول.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12034،10922 27500 أفقي

المصدر : https://medadpress.com/?p=2323