فيديو خالد يوسف و ياسمين الخطيب (الجزء الاول) hd شاهد كاملاً

تمكنت أجهزة المباحث العامة في جمهورية مصر العربية من ضبط أكثر من 250 فيديو اباحي لمشاهير مع مخرج مصري على خلفية الفيديو الجنسي الذي تم تداوله للفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف .

حيث تم اعتقال منى فاروق وشيماء الحاج ، كما وتمكنت النيابة العامة من اعتقال منى غضبان على خلفية فيديو جنسي لها مع مخرج مشهور تم تداوله بكثره عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديوهات اباحية تعود لبعض المشاهير والفنانات في مصر أمثال رانيا يوسف ودنيا سمير غانم ، وعلا غانم ، وياسمين الخطيب ، فيما أكد أخرون بأن هذه الفيديوهات عارية عن الصحة .

في المقابل أصدرت رانيا يوسف بيان رسمي عبر حسابها على تويتر تدعوا لمقاضاة من يتداول فيديوهات تسيء لها ، محذراً جميع المواقع الاخبارية ومؤسسات الاعلامية من عدم التعامل مع هذه الفيديوهات وهذه الاخبار.