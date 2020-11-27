فيديو الفنانة منى شلبي اخر ضحايا المخرج خالد يوسف - فضيحة جديدة

انضمت الفنانة المصرية منى شلبي إلى قائمة ضحايا المخرج خالد يوسف بعدما تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فاضحة خلقت بلبلة كبيرة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تم الزج باسم الفنانة منى شلبي، على خلفية علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين خالد يوسف، والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه واعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

ولم تعلق منى شلبي على الأنباء التي خرجت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إن كان لديها علاقة مع المخرج خالد يوسف، أو مقاطع الفيديو المنتشرة.

وكان اخر ظهور للفنانة منى شلبي بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان "أسوان للأفلام القصيرة"، بحسب موقع الشبكة العربية.

وشهدت مصر ضجة كبيرة مؤخرا بعد تناقل مقاطع فيديو فاضحة للمخرج خالد يوسف مع فنانات مصريات وأبرزهن منى فاروق وشيماء الحاج والراقصة كاميليا ومنى الغضبان.

ولم تصدر الفنانة منى شلبي حتى الان تعقيبا رسميا حول ما يتم تناقله بشأن العلاقة مع المخرج خالد يوسف الذي غادر مصر على خلفية الفضائح والقضايا التي تلاحقه.