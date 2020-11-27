شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة ٢١ الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 21 من مسلسل الهيبة الرد

شاهد الآن مسلسل ’’الهيبة الرد’’ الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون جبل شيخ الجبل Shahid VIP، مشاهدة الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل الرائع الهيبة الرد الجزء الرابع على العديد من القنوات المختلفة وبث مباشر على منصة شاهد نت التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي جروب السعودية.

شاهد الآن مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 21 الحادية والعشرون جبل شيخ الجبل Shahid VIP، مشاهدة الحلقة .الحادية والعشرون 21 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 4 على العديد من القنوات العربية والتي من اهمها قناة ام بي سي 4 وقناة السومرية وقناة رؤيا تي في وقناة ام تي في والعديد من القنوات الاخرى. وقد بدأ عرض مسلسل الهيبة الجزء الرابع على منصة شاهد في اي بي بداية من اول نوفمبر لعام 2020.

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احداث الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الرد

وتدور احداث الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع حول عودة البطل جبل شيخ الجبل الى البلدة من اجل الإنتقام لتزوجته وابنته الذين قتلوا في الجزء السابق وهو مسلسل الهيبة الحصاد الجزء الثالث، ولكن بعد عودة تحدث العديد من التطورات بين افراد اسرته واعدائه والشخص الذي يحبه وتحدث العديد من الاحداث التي لا يفضلها بطل المسلسل تيم حسن.

وقد بدأت احداث الحلقة الاولى من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع بعد إنقاذ جبل وأبو علي من حادثة اغتيالهم قرر جبل تبيض صفحته مع الشرطة وقضى مدة عقوبته وترك الهيبة، حُبس علي وحاول شاهين قتله انتقامًا لوالده لكنه فشل، احتفلت الهيبة بعودة نمر السعيد. أخبر نمر أهل الهيبة عن الخدمات التي سوف يقدمها لكسب ثقتهم، اتضح أن شاهين يعمل مع زيدان وقام بخطف ظافر رجل من رجال أبو بشرى.

خطط نمر للحصول على المعمل الخاص بعائلة جبل، تحصل جبل على جهاز يخص زيدان يقوم بخلط المواد المخدرة لبيعها في الهيبة وقرر التدخل لمنعها. عادت رانيا ابنه جمال إلى عمتها وطلبت منها مساعدتها، أخبر جبل، أبو علي أن نمر رجل من رجال زيدان ونيته لاستخدام معلمهم لتصنيع المخدرات، قرر جبل تخليص علي من السجن بسبب الخطر الذي يحاوطه.

طلب أبو علي من المختار البحث عن هوية نمر الحقيقيه حيث ليس هناك شخص يدعى جهاد السعيد الذي يدعى نمر أنه والده. شعر شاهين بالعجز لعدم مواجهته جبل، حرض برهان عمال المعمل ضد صخر ولكن تدخل جبل. عاد جبل في النهاية إلى عائلته، اتضح أن رانيا نيتها ليست خير تجاه عائلة جبل. زادت المشكلات بين شاهين ومنى وتركت له البيت، نجح علي في الهرب خارج الحبس.

وتبدأ الحلقة الحادية والعشرون 21 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع السبت القادم على العديد من قنوات ولكنها تظهر اولاً على منصة شاهد VIP وبعدها تظهر على القنوات الاخرى مثل قناة ام بي سي 4 وقناة ام تي في وقناة السومرية والعديد من القنوات العربية الأخرى. واذا احببت مشاهدة الحلقة اولاً فيتوجب عليك الاشتراك في منصة شاهد في اي بي اولاً.

الهيبة الرد حلقة ٢١ shahid vip

يمكنكم مشاهدة الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الهيبة الرد 21 الجزء الرابع اليوم على أحد القنوات التي تقوم بعرض المسلسل، حيث سيعود جبل ويوافق على عرض نمر السعيد، ويمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال موقع برستيج ومن القنوات التي تعرض المسلسل ما يلى :

قناة رؤيا ويُعرض الهيبة الرد حلقة ٢١ في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر، وبتوقيت اليمن سوريا والعراق والسعودية في تمام الرابعة والنصف مساءً.

قناة إم بي سي 4 ويُعرض مسلسل الهيبة الحلقة ٢١ في الساعة 3:45 مساءً، وبتوقيت سوريا والعراق والسعودية في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

قناة إم تي في ويُعرض في الساعة 8:45 مساءً، وبتوقيت سوريا والعراق والسعودية في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

قناة إيه آر تي حكايات ويُعرض الهيبة الرد الحلقة 21 في الساعة التاسعة مساءً، وبتوقيت سوريا والعراق والسعودية في تمام العاشرة مساءً.

قناة إم بي سي العراق ويُعرض في الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت سوريا والعراق والسعودية في تمام الحادية عشرة مساءً.

قناة السومرية ويعرض في الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت سوريا والعراق والسعودية في تمام الرابعة والنصف مساءً.

والمسلسل يضم العديد من الأبطال الكبار في الوطن العربي وهم كالآتي:

تيم حسن بدور جبل شيخ الجبل

ديمة قندلفت بدور رانيا عمران

عادل كرم بدور نمر

منى واصف بدور ناهد عمران

اويس مخللاتي بدور صخر شيخ الجبل

أخبار آزال نت azaaal.com

روزينا لاذقاني بدور منى شيخ الجبل

عبدو شاهين بدور شاهين شيخ الجبل

ختام اللحام بدور هناء شيخ الجبل

مو لطوف بدور بلال شيخ الجبل

فاليري ابو شقرا بدور مريم شيخ الجبل

ليلى قمري بدور ام علي

ناظم عيسى بدور أبو علي

ولاء عزام بدور مروة

سعيد سرحان بدور علي شيخ الجبل

وتقدم منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي عرض لفترة محدودة من اجل الإشتراك في خدمات المنصة ومشاهدة افضل المسلسلات والأفلام العربية عليها بجودة عالية جداً لمدة شهر بالكامل، ويمكنك خلال هذا الشهر مشاهدة جميع حلقات مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع بدون دفع اي مقابل وقبل عرضه في اي قناة اخرى ايضاً وبأفضل جودة ممكنة.

كما تقدم قناة رؤيا تي في خدمات مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع على موقع القناة دون الحاجة الى الانتظار للمشاهدة على القناة ومشاهدة الإعلانات الإجبارية.

والجدير بالذكر انه بدء تصوير المسلسل في مطلع هذا العام في لبنان وتم تأجيل التصوير عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم وفرض حذر التدول المستمر الذي استمر لأكثر من 5 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المميت خاصة في لبنان وايضاً الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها لبنان في الآونة الاخيرة.

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع من انتاج شركة سيدرز ارت برودكشن وتأليف الكاتب هوزان عكو واخراج سامر برقاوي وبطولة تيم حسن ونادين نسيب نجيم والعديد من الأبطال في سوريا ولبنان.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mbc4

يبث المسلسل الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية قبل الشاشة على (شاهد VIP) غير المجانية ثم يعرض على (mbc4) عند الساعة العاشرة مساءً وفق وقت المملكة، السابعة حسب غرينتش.

موعد عرض الحلقة 21 العاشرة من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة رؤيا

قالت القناة على تويتر : “مسلسل الهيبة الرد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن”، موضحة أنه يمكن مشاهدة حلقات المواسم السابقة على موقعها.

موعد عرض الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل الهيبة الد الجزء الرابع على قناة السومرية

أما قناة السومرية، فقد كتبت إعلانا تشويقيا : “القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل، راجع يصفي حساباته القديمة. الهيبة الرد من الأحد إلى الخميس الساعة 21:00 ليلا”.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع على تلفزيون لينا

وظفر هذا التلفزيون بحقوق عرض الموسم الرابع، وذلك في دول المغرب الكبير من الخميس للأحد، حيث سيبث مرتين يوميا، العرض الأول الساعة (21H00) ثم إعادة للحلقة خلال ساعات النهار.

موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع على قناة mtv

ونشرت المحطة اللبنانية تقريرا في إطار الترويج لمسلسل الهيبة الرد بعنوان (جبل شيخ الجبل) تحدثت فيه عن الأجزاء السابقة، لا سيما الثالث الذي اختتم على أصوات الرصاص ومصير جبل الذي تعرض إلى كمين.

وأوضحت القناة أن مسلسل الهيبة يعرض على mtv الساعة 08:40 مساءً بتوقيت العاصمة بيروت، وذلك بعد نهاية نشرة الأخبار المسائية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، داعية محبيه إلى ترقب جديد الحلقات.