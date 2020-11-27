واقعة تهز السعودية.. طبيب برتغالي يفعل "ما لا يتصوره عقل" مع ممرضة سعودية

هزت حادثة السعودية، اليوم الخميس، بعدما فعل طبيب برتغالي الجنسية "ما لا يتصوره عقل" مع ممرضة سعودية في إحدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة الرياض.

وروت الممرضة السعودية منال فالح القحطاني، مساعدة التمريض، ما تعرضت له على يد الطبيب البرتغالي رئيس قسم العمليات في مستشفى قوى الأمن، وتسبب لاحقًا في فصلها.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

ريهام سعيد ترد بقوة.. بعد تعرضها للهجوم والسخرية من شكلها

شاهد : مذيعة شهيرة وملكة جمال.. أسرار لا تعرفها عن بطلة مسلسل محمد رمضان الجديد (صور)

ليلى احمد زاهر تمازح والدها وهو ممسك بخصرها من الخلف بعد ظهورها معه بالمايوه..(فيديو)

رسمياً: انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني والسبب ماحدث بملهى ليلي

فنان إيطالي شهير يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

شاهد بالصور : ليلى علوي تستعرض أردافها بالمايوه في إطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. "نسرين طافش" والتغييرات التي ظهرت عليها في مقابلة كاملة .. (فيديو وصور صادم)

وأشارت "القحطاني" على حسابها في موقع "تويتر" إلى أنها تعرضت للاعتداء والتجاوز بحقها داخل المستشفى من جانب رئيس قسم العمليات، الطبيب البرتغالي.

وأكدت الممرضة السعودية، أنها تقدمت بشكوى إلى رؤسائها في المستشفى ضد الطبيب البرتغالي، وسردت ما حدث في مذكرات، إلا أنها تلقت قرارًا بفصلها.

وذكرت "القحطاني" أن رؤسائها في المستشفى تجاهلوا الشكاوى ضد الطبيب البرتغالي وقاموا بطي قيدها عن العمل تعسفيًا، في إشارة إلى التواطؤ مع الوافد الأجنبي.

وعرضت المواطنة وثيقة تثبت إلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل، وطالبت من الجهات المختصة في المملكة بالتدخل بعد التلاعب في الفيديوهات بالكاميرات داخل المستشفى.

وختمت المواطنة بأنه تم التلاعب عمدًا في الفيديوهات التي توثق الاعتداء عليها من جانب الوافد الأجنبي، مناشدة بمراجعة الكاميرات والمقاطع الأصلية لإثبات واقعة التعدي عليها.