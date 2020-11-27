محامي قتيل فيلا نانسي عجرم يكشف مفاجأة مدوية قد تحول مجرى القضية

2020/11/27 الساعة 11:37 مساءً (دوت الخليج)



وقال المحامي جمال الغيث خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولي المصرية الأربعاء، إن القاضى فى لبنان أصدر قراره بحق زوج الفنانة نانسى عجرم، واعتبر أن واقعة القتل قصدًا.

وأوضح الغيث إن القرار قضى بإدانة الهاشم بالقتل قصدا وليس عمدا من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 228 المعنية بحالة الدفاع عن النفس، موضحا أن القرار لم يفسر تفاصيل الدفاع المشروع لأن له شروطا بين الاعتداء والدفاع، وهذه النقطة لم تُثَر.

وأكد الغيث إن موكله ضحية وإنه تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة.

وأضاف أن التحقيقات كانت سرية ولم يتسن لدفاع القتيل تقديم أي مذكرات أو الإطلاع على حيثيات الحكم، لافتًا إلى أن الشهود في القضية تم التأثير عليهم لدفعهم نحو الاختفاء.

وأكد أن فريق الدفاع سيقوم بتقديم مذكرة تؤكد أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة أمام محكمة الجنايات التي أحيل لها القرار الظني.

وشدد جمال الغيث أن قتل موكله محمد الموسى "لم يكن دفاعا عن النفس من جانب فادي الهاشم، لأنه كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ومن هنا نعتبر المجني عليه ضحية".

والثاثاء الماضي أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.

ووفقا لتقارير عدة قضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية في شهر يناير / كانون الثاني الماضي أن لصًا اقتحم منزل نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان" وأن زوجها، فادي الهاشم، تبادل معه إطلاق الرصاص وقتله على الفور.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالحادث أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عامًا، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.