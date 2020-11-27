شاهد بالفيديو.. مسلسل الغرفة الحمراء الحلقة 13 Kırmızı Oda

موضوع مسلسل “الغرفة الحمراء” ، التي يتم بثها على شاشات TV8 مستوحاة من قصص حقيقية في الحياة ، سيتم سرد حياة الأطباء والمرضى الذين يتقدمون إليهم في عيادة الطب النفسي.

الألم والأفراح والسعادة والحزن التي تكمن وراء كل قصة حياة في العمل ستفتح الأبواب المغلقة لروح المشاهد.

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بينما كان المرضى يعبرون عن الأسرار لم يتمكنوا من إخبار أحد حتى ذلك اليوم، سيجد المشاهدون أيضًا شيئًا عن حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم!