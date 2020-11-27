شاهد.. مسلسل نهضة السلاجقة احداث الحلقة 10 العاشرة (فيديو)

يبدأ الحلقة العاشرة ويقول سنجر انهضي لا تتركني ياتورنا ويقول للحراس ان نبضها بقي ضعيف يجب علينا ان نوصلها بسرعه الي افرغوا ويقول العربة ياصلان سنأخذها الي دار الشفاء في شلمزار ويقول تاش فورا ويقول سنجر انتم لاحقو يورغوس لا تعودوا من غير ان تجدوا أثره وينظر الي تورنا ويقول بحزن شديد تحملي تورنا تحملي ويحول اخراج السهم من بطنها ويقول لها تحملي ستتعافين ومن جهة اخري يحاول….تابع الاتي لتكملة باقي الاحداث.

شاهد مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة ٩

احداث الحلقة 10 مسلسل نهضة السلاجقة

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يحاول انقاندوكاس ويقول دوكاس ايضا وضعة خطير ياسنجر ان مات ستتورط به قد يسبب مشكلة بينا وبين بيزنطة ويقول سنجر خذو الي اصفهان بسرعة مع ايدودو والحراس يقولوا العربة جاهز ياسنجر ويقول سنجر لتورنا انا اعدك لن يدخل بيننا شيئا من بعد الان ولا شئ..