جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

شهدت مدينة الناظور في المغرب جريمة بشعة تمثلت بقيام حارس مدرسة ابتدائية باغتصاب 5 تلاميذ، ما أثار غضب الرأي العام.

وقال محمد الطيب بوشيبة، المسؤول في منظمة “ما تقيش ولدي” أبرز الجمعيات المغربية التي تعنى بالدفاع عن الأطفال ضحايا العنف الجنسي إن القضية لا تزال قيد التحقيق، بعد اعتقال المشتبه فيه.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

وذكر أنه لا يستطيع إفشاء معطيات هذا الملف احتراما لسرية البحث.وفق ”اليوم 24”

وأضاف محمد بوشيبة أن منظمة “ماتقيش ولدي” تنتظر إحالة الملف، على الوكيل العام للملك في محكمة الناظور، من أجل تنصيبها كطرف مدني في القضية.

وشدد على أن توظيف حراس أمن خاص، غير موثوق فيهم في المؤسسات التعليمية. قد يكون أمرا خطيرا، وينتج مثل هذه الاعتداءات.