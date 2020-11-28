فنانة مصرية قديرة تعلق على فضائح فيديوهات خالد يوسف: الفن أرقى بكتير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:39 مساءً -
تحدثت الممثلة المصرية حنان شوقي عن الفيديو الفاضح الذي نسب الى المخرج خالد يوسف والممثلتين المصرية منى فاورق والسورية شيماء الحاج، وذلك في احدى المقابلات التلفزيونية.
وقالت حنان: “آسفة شيماء. أنا ممثلة من وانا طفلة ما حصليش ده. الفن أرقى بكتير. إنت اللي قابلتي عالم ما هماش فنانين”.
وتابعت: “هم قابلوا عالم Dirty (أي وسخين) همّ مش أساس الفن”، مشيرة الى انها التقت في بداياتها الكثير من الفنانين المحترمين مثل فريد شوقي، كمال الشناوي، أسامة أنور عكاشة، صلاح السعدني، يحيى الفخراني وغيرهم.
واضافت: “الفن بعيد كل البعد عن اللي قالتو… إسمها إيه؟ شيماء الحاج. إنت شايفة الحكاية غلط وأنا أكبر من إن أننا أرد على التصريح ده”.
ووجهت ايضا رسالة إلى المخرج خالد يوسف قائلة: “أقول له إيه؟ اتقي الله في يوم من الأيام هتقابل رب كريم”.
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