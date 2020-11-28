وصفوه بالرجل البركة.. 15 ألف جنيه وممارسة أعمال فاضحة مع سيدات ضحايا دجال

استغل أحد الدجالين في محافظة القليوبية شمال القاهرة حالة اليأس التي تعيشها بعض الـ سيدات لأجل الإنجاب في الإيقاع بهن.

العجيب أن الدجال ذاع صيته في قريته والقرى المجاورة بالرجل المبروك، حتى انكشفت حقيقته في نهاية المطاف.

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“الشيخ هلال ” أو دجال بنها انتشرت سيرته بأنه رجل مبروك بين أهالي قريته ميت الحوفيين في مركز بنها.

وبحسب ما نشرته صحف محلية فقد ذاع صيته بين القرى المجاورة، وترددت عليه السيدات اللائي لم يتمكن من الإنجاب.

الدجال كان يبدأ نصب فخه بمروادة السيدة عن نفسها ويقنعها أنها ملبوسة من الجن. وأنه قادر على هزيمته وإخراجه من جسدها ولكن من خلال ممارسة الجنس معه.

كما أن ذلك كان يتم بعد دفع مبلغ من المال له أيضا وصل في المرة الواحدة لـ 15 ألف جنيه.

وكشف أهالي القرية الدجال بعد ما كشفته التحقيقات في واقعة اتهام سيدة متزوجة من خارج المحافظة له بمراودتها عن نفسها. بحجة علاجها من العقم وطلبه ممارسة الجنس معها، بعد أن حصل منها على 15 ألف جنيه.

وأضافت السيدة في أقوالها أنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها أنها ملبوسة من الجن وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها.

وتابعت: إنها جلست معه أكثر مرة، تمكن من خلالها أن يحصل منها على مبلغ 12 ألف جنيه بحجة أنه يحاول إخراج الجن.

وأشارت السيدة إلى أنه في المرة الأخيرة قال إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن من جسدها. هو أن يمارس معها الجنس حتى تستطيع الحمل.