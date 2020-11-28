الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها من إحدى المناسبات وهي ترتدي فستان أسود، إلا أن الملفت كان التغير الملحوظ في شكلها والذي صدم الجمهور نوعاً ما بسبب عمليات التجميل التي أجرتها مؤخراً.

ورد المتابعون على ياسمين صبري وباستغراب شديد وصدمة من مظهرها الجديد بسبب تغير ملامحها متسائلين هل هذه عمليات تجميل أم تشويه ؟.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

وأطلت الممثلة المصرية بتفاصيل وجه مختلفة عما سبق وكانت عليه، وبدا كأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة في وجهها والتي ساهمت بتغير ملامح وجهها بطريقة وصفت بـ "التشويه".

الجمهور بدوره علق على الصورة بـ "صارت تشبه أبو هشيمة"، وأضاف آخر "بتشبه اليسا اكثر من ياسمين صبري"، وكان هنالك تعليق "وجهها من وقت خطوبتها وهو متغير منفخ وحاله".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري والتي اعتادت على أن تشارك تفاصيل حياتها مع جمهورها، كانت قد أثارت الجدل منذ يومين بصورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة وكانت تضع حقيبتها على كرسي منفصل.

وكانت تعليقات الجمهور على الصورة "الطيارة مش لايقة مع الشنطة خالص لازم تغيريها".. "يعني الشنطة ليها كرسي مخصص.. طب كنتي خدتيني وأنا هقعد على رجل الشنطة عادي".. "يا رب أنا نفسي أركب طيارة زي الشنطة اللي هناك دي".."لا تسوي نفسك جورجينا".