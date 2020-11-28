وفاة عروسين “يوم الصباحية” بسبب ما حدث أثناء الاستحمام.. تفاصيل

في حادثة بشعة ، توفي عروسان مصريان بعد يوم واحد من الزفاف بسبب تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام .

وباشرت الجهات الأمنية في مصر الواقعة بعد بلاغ أهل العروسين المكلومين يوم “ الصباحية ” بالفاجعة المؤلمة .

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وصرحت الجهات الأمنية بالدفن بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت عدم وجود شبهة جنائية. فيما تركت الحادثة بصمتها الحزينة على الرأي العام خاصةً محافظة القليوبية التي يقع بها منزل العروسين .