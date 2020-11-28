سخر منها وقال سيدفع مهرًا 20 ألف ريال.. بدور البراهيم تهاجم عبد الرحمن المطيري: “ليس أجمل رجل”! شاهد

خرجت الفاشينيستا وخبيرة الماكياج بدور البراهيم، عن صمتها بشأن تصريحها عن الزواج من عبدالرحمن المطيري، معبرةً عن انزعاجها من طريقة طرحه للموضوع مع أصدقائه.

يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو لـ”المطيري” مع أصدقائه الذين أخبروه بكلام بدور البراهيم عنه وبأنها تطلب مهرًا لها 2 مليون ريال ليعلق ساخرًا إنه سيدفع 20 ألف ريال.

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وقالت “البراهيم” في مقطع فيديو”: “واحد سعودي مشهور يقول إنه أشهر شاب على مستوى الخليج، أنا قلت غلط وجه الزيتونة هذا ليس أجمل رجل في الخليج، أنا في نظري أشوف عبدالرحمن المطيري وسامة ومحتوى وابتسامته جميلة”.

وأضافت: “لكن أنا لا أرى عبدالرحمن إلا كأخ يعني أخوى الصغير والله يوفقه يا رب جدًا مشرفنا مثال الشاب السعودي الطموح فيه جميع المواصفات ولكن مو توصل على الزواج وتروح تعرض عليه ومهر ما أدري إيش”.

وختمت الفاشينيستا وخبيرة الماكياج بدور البراهيم حديثها عن عبد الرحمن المطيري، قائلة: “ثاني شيء أنا شايلة فكرة الزواج وما تعرضني حق ربعك أنا أكبر من كدة”