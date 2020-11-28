السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

تمكنت السلطات المغربية، من الإطاحة بإمام مسجد ضبطته وهو يمارس الرذيلة داخل منزل الزوجية برفقة سيدة متزوجة.

وكان زوج السيدة التي كانت برفقة إمام المسجد، قد تقدم بشكوى يتهمها فيها باستغلال غيابه عن بيت الزوجية، لإقامة علاقات جنسية غير شرعية رفقة الإمام المتهم.

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السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

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وقال أن الجيران قد أكدوا له بأن الإمام شوهد وهو يدخل بيت الزوجية خلسة أثناء غيابه عن المنزل ليلا، ليقضيا فترة طويلة وهما في خلوتهما غير الشرعية؛ ليتم ضبط الإمام والزوجة، متلبسين بالخيانة الزوجية.