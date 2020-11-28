مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

شهدت مدينة أوسيم في مصر جريمة ارتكبتها سيدة بحق زوجها الذى كان في العقد الثالث من العمر بسبب كثرة علاقاته النسائية.

وذكرت السيدة في اعترفاتها أن زوجها أهان أنوثتها بتعدد علاقاته مع النساء وحديثه معهن أمامها دون مراعاة لمشاعرها، وحياة الطفل الذى يجمعهما.

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مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

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وأضافت أنها خططت للانتقام منها، حيث تحدثت معه في الهاتف بهدوء لدفعه للعودة في وقت مبكر للمنزل، وبعدها أقامت علاقة حميمية، واستغلت طلب زوجها لها بممارسة الألعاب الجنسية في تنفيذ هذا الانتقام.

وأشارت إلى أنها ربطت أيدى وقدم زوجها بمحض إرادته ضمن اللعبة ثم جلبت إيشارب وخقته خلال 3 قائق، ثم ذهبت بصحبة طفلها إلى منزل صديقتها، واكتشف والد الزوج الحادث، وأبلغ الشرطة حيث تم بعدها القبض على الزوجة.